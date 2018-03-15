В Гусеве сорвали агитационные плакаты одного из кандидатов в президенты

15 марта 2018, 13:46

Сегодня утром по приказу директора МУП «Чистота» Думова Михаила Николаевича работники данного предприятия провели «плановую очистку» тумбы с объявлениями. На тумбе была размещена наглядная агитация кандидата в Президенты от левопатриотических сил Грудинина Павла Николаевича. Об этом рассказали сторонники кандидата.



По данному факты была вызвана полиция, которая опросила заявителей Курилович Валентину Андреевну и Костяную Валентину Ивановну. Сторонники кандидата сообщили о данном инциденте в предвыборный штаб в Калининграде и собираются написать жалобу в облизбирком на действия муниципального предприятия.



На снимках момент приезда и работы полиции и «результат» наведения чистоты предприятием МУП «Чистота».

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