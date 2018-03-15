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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве сорвали агитационные плакаты одного из кандидатов в президенты

15 марта 2018, 13:46
В Гусеве сорвали агитационные плакаты одного из кандидатов в президенты
Сегодня утром по приказу директора МУП «Чистота» Думова Михаила Николаевича работники данного предприятия провели «плановую очистку» тумбы с объявлениями. На тумбе была размещена наглядная агитация кандидата в Президенты от левопатриотических сил Грудинина Павла Николаевича. Об этом рассказали сторонники кандидата.

По данному факты была вызвана полиция, которая опросила заявителей Курилович Валентину Андреевну и Костяную Валентину Ивановну. Сторонники кандидата сообщили о данном инциденте в предвыборный штаб в Калининграде и собираются написать жалобу в облизбирком на действия муниципального предприятия.

На снимках момент приезда и работы полиции и «результат» наведения чистоты предприятием МУП «Чистота».
коммунисты
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Пупкин
# 1Пупкин
А не тот ли это Михаил Николаевич - который создавал Гусевское отделение партии "Единая Россия"?
Сегодня, 15:03   ЦитироватьОтветить1
Я люблю Гусев
# 2Я люблю Гусев
И правильно сделали, ибо не фиг.Все, абсалютно все уже "засрали" своими выборами.
Сегодня, 15:07   ЦитироватьОтветить2
Гость Алекс
# 3Гость Алекс
Сегодня в начале седьмого утра, они ещё были на тумбе.
Сегодня, 15:14   ЦитироватьОтветить0
Пупкин
# 4Пупкин
Цитата: Я люблю Гусев
И правильно сделали, ибо не фиг.Все, абсалютно все уже "засрали" своими выборами.

Вообще то это специальное место в городе чтобы на него объявления делать! И вообще то пишется "абсолютно". И где еще вы видели рекламу кандидатов в президенты в нашем городе? ЕЕ нет.
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить6
Я
# 5Я
Я уж испугался, что солнцеликого обидели раз вся полиция поднята по тревоге.
Ребят, вам что заняться больше нечем?
Сегодня, 16:13   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 6Гость Андрей
За Путина! За Россию! За будущее!
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 7Гость Андрей
Авторы письма прежде чем писать, хоть бы поинтересовались как правильно писать название организации. Хорошо, хоть с директором ничего не напутали.
Сегодня, 18:33   ЦитироватьОтветить1
А что
# 8А что
А причем здесь Михаил Думов? Предприятие унитарное муниципальное. Подчиняется главе муниципалитета. Вот с него и спрос.
Сегодня, 18:41   ЦитироватьОтветить1
Избиратель
# 9Избиратель
Так и хочется проучить этих прихлебателей и назло проголосовать за ..... А дальше каждый ставит свою фамлию. Я например сегодня видел человека который желает проголосовать за Сурайкина.
Сегодня, 19:23   ЦитироватьОтветить0

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