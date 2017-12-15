Минувшей ночью в Гусеве двое хулиганов совершили сразу несколько актов вандализма

15 декабрь 2017, 16:30

Город Гусев давно славится своей необычной новогодней иллюминацией, посмотреть на которую приезжают туристы со всей области и даже из-за рубежа.



Администрация МО «Гусевский городской округ» совместно с учреждениями и муниципальными службами города из года в год стараются сделать праздник для жителей и гостей Гусева незабываемым ярким и сверкающим.



К большому сожалению, не все граждане ценят красоту и чужой труд. Так в ночь с 14 на 15 декабря двое неизвестных лиц, прогуливаясь от городской площади до Городского дома культуры, совершили сразу несколько актов вандализма. С главной елки нашего города молодые люди сорвали елочные игрушки, которые своими руками делали воспитанники детских садов, в надежде, что их игрушка будет украшать лесную красавицу и они, как и все жители нашего города, смогут в любой момент ей полюбоваться. Далее неизвестные направились в сквер возле городской администрации, где с фонарных столбов и зеленых насаждений сорвали новогодние гирлянды. Но и на этом хулиганы не остановились. Возле Городского дома культуры они также сорвали гирлянды и повредили новогодние декоративные сани. Все их деяния были зафиксированы на видеокамеры системы «Безопасный город».



В настоящее время сотрудники МО МВД «Гусевский» ведут расследование. Личность одного из хулиганов уже установлена, он задержан и доставлен в отдел полиции.



Уважаемые жители, если кто-то из вас имеет какую-либо информацию о случившемся или узнал на видео этих негодяев, просьба сообщить по телефону 8 (40143) 3-43-74 (оперативный дежурный администрации МО «Гусевский городской округ» или по телефону 8 (40143) 3-24-10 (МО МВД «Гусевский»).



Материальный ущерб, который нанесли эти негодяи городу несравним с испорченным праздником наших детей. Ведь они с таким старанием и любовью делали новогодние игрушки для гусевской елки. Надеюсь, что вандалов ждет «поздравление» жителей на Новый год в виде общественного порицания.

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