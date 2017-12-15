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Минувшей ночью в Гусеве двое хулиганов совершили сразу несколько актов вандализма

15 декабрь 2017, 16:30
Минувшей ночью в Гусеве двое хулиганов совершили сразу несколько актов вандализма
Город Гусев давно славится своей необычной новогодней иллюминацией, посмотреть на которую приезжают туристы со всей области и даже из-за рубежа.

Администрация МО «Гусевский городской округ» совместно с учреждениями и муниципальными службами города из года в год стараются сделать праздник для жителей и гостей Гусева незабываемым ярким и сверкающим.

К большому сожалению, не все граждане ценят красоту и чужой труд. Так в ночь с 14 на 15 декабря двое неизвестных лиц, прогуливаясь от городской площади до Городского дома культуры, совершили сразу несколько актов вандализма. С главной елки нашего города молодые люди сорвали елочные игрушки, которые своими руками делали воспитанники детских садов, в надежде, что их игрушка будет украшать лесную красавицу и они, как и все жители нашего города, смогут в любой момент ей полюбоваться. Далее неизвестные направились в сквер возле городской администрации, где с фонарных столбов и зеленых насаждений сорвали новогодние гирлянды. Но и на этом хулиганы не остановились. Возле Городского дома культуры они также сорвали гирлянды и повредили новогодние декоративные сани. Все их деяния были зафиксированы на видеокамеры системы «Безопасный город».

В настоящее время сотрудники МО МВД «Гусевский» ведут расследование. Личность одного из хулиганов уже установлена, он задержан и доставлен в отдел полиции.

Уважаемые жители, если кто-то из вас имеет какую-либо информацию о случившемся или узнал на видео этих негодяев, просьба сообщить по телефону 8 (40143) 3-43-74 (оперативный дежурный администрации МО «Гусевский городской округ» или по телефону 8 (40143) 3-24-10 (МО МВД «Гусевский»).

Материальный ущерб, который нанесли эти негодяи городу несравним с испорченным праздником наших детей. Ведь они с таким старанием и любовью делали новогодние игрушки для гусевской елки. Надеюсь, что вандалов ждет «поздравление» жителей на Новый год в виде общественного порицания.
Теги: вандалы
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житель
# 1житель
Ублюдки, просто про таких уродов и говорить не хочется. Если найдут то наказать по -полной!!!
Сегодня, 16:41   ЦитироватьОтветить10
я
# 2я
Фото лиц в студию, на самосуд.
Сегодня, 16:45   ЦитироватьОтветить2
наш
# 3наш
А где наша доблестная полиция? Спит, а служба идет.
Сегодня, 17:29   ЦитироватьОтветить2
Гость александр
# 4Гость александр
теперь их рожи на обложку журнала мурзилка разместить,ты смотри как они по хозяйски с коробками разгуливают
Сегодня, 17:34   ЦитироватьОтветить1
Возмездие
# 5Возмездие
Твари!!!!На общественные работы их с бирками!!!Чтобы каждый видел,что отрабатывают уроды эти!!!
Сегодня, 17:57   ЦитироватьОтветить0
Чел
# 6Чел
На кол их посадить, а после в шутов нарядить, чтоб народ развлекали в новогоднюю ночь.
Сегодня, 18:29   ЦитироватьОтветить1
Гость Галина
# 7Гость Галина
Пока они безобразничали и ходили туда-сюда, полиция в нашем маленьком городе уже 10 раз могла бы доехать.
Сегодня, 20:54   ЦитироватьОтветить0
житель
# 8житель
пороть у позорного столба на площади без штанов
Сегодня, 20:59   ЦитироватьОтветить0
житель
# 9житель
Пороть их у позорного столба без штанов
Сегодня, 21:00   ЦитироватьОтветить1
НеСмешно
# 10НеСмешно
🤦‍♀️!!наш,
Фиг с такими уродами поспишь! Нашли всех!
Сегодня, 21:29   ЦитироватьОтветить1
Своя
# 11Своя
Гость Галина,
Ну да....ездить то больше некуда!?.... «три» сотрудника на весь район🤦‍♀️
Сегодня, 21:38   ЦитироватьОтветить0

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