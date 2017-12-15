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Хулиганы, сорвавшие игрушки с новогодней елки, оказались воспитанниками детского дома Черняховска

20 декабрь 2017, 14:41
Хулиганы, сорвавшие игрушки с новогодней елки, оказались воспитанниками детского дома Черняховска
Несколько дней назад двое молодых людей совершили сразу несколько актов вандализма, об этом мы писали в предыдущей новости. Видео, которое засняли камеры «Безопасного города»,также было опубликована ранее.

Хулиганы сорвали с главной елки нашего города елочные игрушки, которые делали воспитанники детских садов. После они сорвали новогодние гирлянды с фонарных столбов и зелёных насаждений возле городской администрации. Также они сорвали гирлянды и повредили новогодние декоративные сани возле городского дома культуры.

Несмотря на темноту, их удалось опознать. Как пишет «Страна Калининград», хулиганами оказались несовершеннолетние воспитанники детского дома Черняховска. В силу возраста и небольшого ущерба парней вряд ли накажут.
Теги: вандалы
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Лол
# 1Лол
Ну то что они воспитанники детдома, их поступок от этого менее отрицательным не становится. надо значит сказать спасибо нашей системе образования, за то что не смогла в их головки вложить минимальные понятия о нормах морали в обществе, а точнее что такое хорошо и что такое плохо.
Сегодня, 15:39   ЦитироватьОтветить2

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