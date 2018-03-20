В Гусеве 28-летней мужчина угрожал убийством бывшей возлюбленной

20 марта 2018, 11:11

В полицию с заявлением об угрозе убийством обратилась 40-летняя жительница Гусевского района. По словам заявительницы, 28-летний житель Калининграда угрожал ей физической расправой, подкрепляя свои слова демонстрацией кухонного ножа.



В ходе беседы с потерпевшей участковые уполномоченные МО МВД России «Гусевский» выяснили, что мужчина пришел к дому потерпевшей, с которой раньше сожительствовал, требовал открыть дверь и угрожал убить женщину, держа в руке нож.



Услышав угрозы, хозяйка жилища закрыла дверь на ключ, позвонила в полицию и не выходила из дома до приезда сотрудников правоохранителных органов. Участковые полиции пресекли противоправную деятельность, после чего собрали достаточные доказательства причастности агрессивного гостя к преступлению.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении 28-летнего калининградца уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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