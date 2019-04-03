В Гусеве полицейские задержали подозреваемую в угрозе убийством своему мужу

3 апреля 2019, 11:10

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением обратился 37-летний местный житель и сообщил, что его жена угрожала ему убийством.



Проверку по данному заявлению начали участковые уполномоченные полиции. Сотрудники полиции выяснили, что конфликт произошел в квартире по месту жительства супружеской четы. В ходе ссоры, 31-летняя женщина схватила монтировку и, высказывая угрозы физической расправой, нанесла два удара по лицу своему мужу. Стражи порядка подробно опросили потерпевшего, изъяли с места происшествия оружие преступления, после чего доставили злоумышленницу в отдел полиции, где она дала признательные показания.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

169 просмотров