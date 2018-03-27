Житель Гусева похитил у инвалида деньги с банковской карты

27 марта 2018, 11:27

Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» собрали доказательства причастности 38-летнего горожанина к хищению 3800 рублей с банковской карты 29-летнего местного жителя-инвалида.



В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что потерпевший попросил подозреваемого купить продукты и передал ему банковскую карту, сообщив ПИН-код. Однако злоумышленник снял с карты денежные средства, которые потратил на покупку новой металлической двери.



Дознаватели возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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