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Жительница Гусева присвоила социальное пособие, полученное на похороны матери

25 февраля 2019, 14:59
Жительница Гусева присвоила социальное пособие, полученное на похороны матери
Дознаватели МО МВД России «Гусевский» в отношении 40-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

По предварительным данным, в октябре прошлого года горожанка получила на свою банковскую карту социальное пособие на погребение своей матери в размере свыше 5 700 рублей. Однако, как установили участковые уполномоченные полиции, за прошедшее время женщина так и не удосужилась забрать из морга тело родственницы, вместо этого потратив полученные средства на собственные нужды.

Максимальная санкция статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
хищение
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