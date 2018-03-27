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В Гусеве две женщины воспользовавшись забывчивостью посетительницы магазина похитили кошелек

27 марта 2018, 14:13
В Гусеве две женщины воспользовавшись забывчивостью посетительницы магазина похитили кошелек
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» обратилась 32-летняя горожанка с заявлением о пропаже принадлежащего ей кошелька, в котором находились две банковские карты и денежные средства в сумме свыше 9 тысяч рублей.

Опросив потерпевшую, сотрудники уголовного розыска выяснили, что женщина расплачивалась в продуктовом магазине на Московском проспекте за покупки и из-за собственной забывчивости оставила на кассе кошелек. Вернувшись спустя время в магазин, заявительница не обнаружила утерянное имущество.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Также были опрошены работники магазина и возможные очевидцы происшедшего. На одной из записей оперативники заметили, как две посетительницы, стоя в очереди к кассе за потерпевшей, воспользовались тем, что кошелек был оставлен без должного присмотра, и похитили его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались две местные жительницы 58 и 65 лет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Похищенное имущество изъято.
полиция кража
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