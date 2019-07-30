Гусевские полицейские задержали мужчину за кражу мужской сумки с телефоном и банковскими картами

30 июля 2019, 15:01

В отдел полиции обратился 37-летний житель Гусева, который рассказал, что у него похитили мужскую сумку, в которой находились мобильный телефон и банковские карты.



В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудниками уголовного розыска установлено, что потерпевший проводил вечер в одном из городских баров. Выйдя в очередной раз на улицу, мужчина оставил своё имущество на трубе теплотрассы и отошёл буквально на несколько минут. Вернувшись, потерпевший обнаружил, что неизвестный похитил его имущество.



Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и возможных очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению кражи 28-летнего уроженца Гурьевского района. Сотрудники полиции разыскали гражданина и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Выяснилось, что подозреваемый приехал в Гусев к знакомому, вместе с которым они пришли в вышеуказанный бар. Когда мужчина вышел на улицу проветриться, он заметил бесхозную сумку, похитил её и скрылся с места.



В настоящее время похищенное изъято. В отношении злоумышленника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

0 просмотров