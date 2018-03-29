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За жестокое обращение с малолетним сыном в отношении жительницы округа возбуждено уголовное дело

29 марта 2018, 16:47
За жестокое обращение с малолетним сыном в отношении жительницы округа возбуждено уголовное дело
Инспектора по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в ходе профилактической работы на территории Гусевского района выявили факт жестокого обращения матери с малолетним сыном.

Женщина, являясь матерью малолетнего, свои обязанности по его воспитанию не исполняла, соединяя данное деяние с жестоким обращением, выражающимся в непредоставлении малолетнему нормальных условий жизни, наносила вред здоровью своего сына, его психическому и нравственному развитию, нарушала право на родительскую заботу, вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, в это время оставляла малолетнего сына без должного присмотра одного, не обеспечивала его продуктами питания, одеждой.

По результатам процессуальной проверки в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Жестокое обращение с детьми — это одна из главных проблем современного общества и родителей разных возрастов. По сути, ее быть не должно. Взрослые люди самостоятельно решают завести ребенка — это важный шаг. Следует понимать, что вся ответственность за воспитание и поступки малыша будет лежать на плечах родителей. А в случаях невыполнения своих обязанностей может последовать лишение родительских прав.
полиция
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