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Гусевские полицейские выявили факт уклонения от административного надзора

15 февраль 2018, 20:26
Гусевские полицейские выявили факт уклонения от административного надзора
Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в ходе проверки установили, что 40-летняя жительница районного центра уклоняется от административного надзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении ранее судимой женщины по решению суда был установлен административный надзор и связанные с ним ограничения. Однако подозреваемая, будучи предупреждённой об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, неоднократно нарушала установленные в отношении нее ограничения с октября 2017 по январь 2018 года, не являясь в орган внутренних дел по месту жительства в назначенное время. 29 января поднадзорная была задержана участковыми уполномоченными полиции на улице Железнодорожной при совершении административного правонарушения в то время суток, когда она должна была находиться дома.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
полиция
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