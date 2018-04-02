Бывшего начальника Гусевской полиции уличили в поборах с подчинённых

2 апреля 2018, 13:38

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области выявили факт превышения должностных полномочий со стороны 54-летнего экс-начальника МО МВД «Гусевский» Калининградской области.



По предварительным данным, злоумышленник в период 2014–2015 годов периодически принуждал подчиненных к передаче ему части полученных единовременных премий.



На основании собранных полицейскими материалов проверки СУ СК России по Калининградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Данный гражданин был уволен из органов внутренних дел в 2016 году. В случае установления вины он понесет предусмотренную законом ответственность.

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