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Информационный сайт города Гусева

Бывшего начальника Гусевской полиции уличили в поборах с подчинённых

2 апреля 2018, 13:38
Бывшего начальника Гусевской полиции уличили в поборах с подчинённых
Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области выявили факт превышения должностных полномочий со стороны 54-летнего экс-начальника МО МВД «Гусевский» Калининградской области.

По предварительным данным, злоумышленник в период 2014–2015 годов периодически принуждал подчиненных к передаче ему части полученных единовременных премий.

На основании собранных полицейскими материалов проверки СУ СК России по Калининградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Данный гражданин был уволен из органов внутренних дел в 2016 году. В случае установления вины он понесет предусмотренную законом ответственность.
полиция
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Новость отредактирована Вчера, 18:11
Причина: Откорректировано с учётом ответа пресс-службы регионального УМВД
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Lsonid
# 1Lsonid
ошибка это про Гераськина
Вчера, 15:19   ЦитироватьОтветить2
начальник
# 2начальник
Гераськин ни при чем. Это про усатого Сидорова.
Вчера, 15:59   ЦитироватьОтветить1
Антон
# 3Антон
Вообще не понимают о ком пишут
Это вообще про полковника Сидорова
Вчера, 16:17   ЦитироватьОтветить1
Неравнодушный
# 4Неравнодушный
Мне кажется ситуация описанная не связана с менами и фамилиями указанными в тексте
Несуразица
Вчера, 17:20   ЦитироватьОтветить0
Вольдемар
# 5Вольдемар
Насколько я вижу, то конкретно ни о ком не пишут. Сначала идет скопированный текст с сайта lenta.ru, где указано что в 2017 году начальника Гусевской полиции привлекли к уголовной ответственности. А затем упоминают тех, кто руководил Гусевской полицией в 2017 году. Далее идет очевидное предположение.

Все те фамилии, которые упоминаются в комментариях выше, они не возглавляли Гусевскую в полицию 2017 году. Из чего можно сделать вывод, что подобное практиковалось всегда.
Вчера, 17:30   ЦитироватьОтветить1
Остап
# 6Остап
Вольдемар,
А может такое быть что в 2017 году завели уголовное дело на начальника милиции который был ранее?
Наверное может
Ну я думаю виновный понесёт ответственность в любом случае
Вчера, 18:04   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 7Admin
Пресс-служба УМВД прислала уточнение. Текст исправил.
Вчера, 18:16   ЦитироватьОтветить0
Вольдемар
# 8Вольдемар
Цитата: Остап
Вольдемар,
А может такое быть что в 2017 году завели уголовное дело на начальника милиции который был ранее?
Наверное может
Ну я думаю виновный понесёт ответственность в любом случае

Тогда написали бы на экс-начальника или бывшего начальника. А так было четко указано что дело заведено в 2017 году на начальника. Хотя очевидно, что это уже болтология. Текст исправили. Вероятно ошиблись.
Вчера, 18:24   ЦитироватьОтветить0

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