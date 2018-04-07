Днём 7 апреля на гусевской трассе водитель такси врезался в дерево. В результате аварии пострадал сам автомобилист, по одной из версий, ДТП могло случиться из-за изношенности покрышек, об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.
Авария случилась в районе посёлка Тимофеевка, пострадавшим оказался 29-летний житель Черняховска. Он находился в автомобиле один и без документов. После столкновения водитель такси оказался зажат, спасателям пришлось его деблокировать. В результате аварии у мужчины открытый перелом левого бедра. Причины аварии устанавливаются.
На гусевской трассе такси врезалось в дерево, пострадал 29-летний водитель
7 апреля 2018, 14:43
авария
354 просмотра
Другие новости по теме