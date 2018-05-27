/ / / Родные виновника смертельного ДТП под Гвардейском рассказали о своей жизни после трагедии

Добровольский полностью признал свою вину и просил суд рассмотреть дело в особом порядке, без изучения обстоятельств ДТП. Пострадавшие были против, и дело начали рассматривать в обычном режиме.
Узнала из новостей
Мать и сестра Бориса Добровольского рассказали «Клопс», как их семья переживает эту трагедию.
По словам матери Бориса Ларисы Сергеевны, он окончил судоводительский факультет БГА.
«Ходил в море помощником капитана. С Олей, которая была с ним тогда в машине, Боря хотел создать семью. Пришёл из рейса, купил тот самый „Мерседес“…», — говорит женщина.
В тот день Борис и Ольга возвращались из Черняховска, где дочь Оли гостила у бабушки с дедушкой. Около 19:30 Добровольский позвонил своей сестре Елене и сказал, что они попали в аварию.
«Сработала подушка безопасности. Он даже не сразу понял, что случилось», — вспоминает Елена.
«Дети почти ничего мне не рассказывали. О том, что Борю задержали как виновника аварии, я узнала из новостей. Это был страшный удар», — рассказывает Лариса Сергеевна.
Боялись самосуда
Сестра Бориса Елена приехала на место аварии через полчаса. По её словам, брат сидел в машине ГИБДД. Начали съезжаться родные пострадавших, полицейские боялись, что они устроят самосуд.
«Ольга стояла около железных ограждений в лёгком платье и пиджаке. Её колотило, она не могла осознать, что произошло. Мы с ней были там, пока не увезли всех погибших и пострадавших. Стояли в стороне, всё плыло как в тумане — машины с мигалками, люди кричат и плачут… У Ольги ноги были синие, гематомы на животе. Она даже не обращала на это внимания, я взяла у медиков успокоительное для неё. Её медики не осматривали», — говорит Елена.
Позже Ольга рассказала, что сразу после ДТП они с Борисом бросились к микроавтобусу, пытались вытащить людей, Борис вытаскивал кресла, стоявшие вплотную друг к другу, помогали выбраться раненым и останавливали попутки, чтобы отправить уцелевших пассажиров.
«Рядом были люди, которые тоже остановились, чтобы помочь. С одним из них Ольга несла на руках к скорой беременную женщину, они кричали: „Помогите!“. Фельдшер велела положить её на асфальт, женщина умерла у них на руках», — рассказывает сестра Бориса.
Дочь Ольги сидела на заднем сиденье. Девочку на попутной машине отправили в Калининград, там её осмотрели в Детской областной больнице.
Обе женщины до самого утра просидели в отделе полиции Гвардейска — ждали Бориса, которого повезли на медосвидетельствование.
«Потом нас отправили домой — мол, всё равно его „закроют“. Борю увезли в ИВС», — рассказала Елена.
Жизнь до и после
Авария разделила жизнь семьи Добровольских на «до» и «после». Первые несколько месяцев дочь Ольги часто кричала по ночам, теперь девочка не может ездить в маршрутках. По словам матери Бориса, до Нового года она была «как в тумане».
«Мы были совершенно беспомощны, растеряны», — признаётся Лариса Сергеевна.
Как рассказала Елена, на первом свидании в ноябре Борис пытался что-то рассказать, но сумбурно.
«Он почти не помнил первые два месяца после аварии. Судмедэкспертизу назначили только в январе, у Бориса диагностировали сотрясение головного мозга и перелом нескольких рёбер», — говорит сестра Добровольского.
Как рассказали родные Бориса, они выплатили компенсацию нескольким пострадавшим.
«По мере возможности будем платить и другим. Борис всё время повторяет, что хочет загладить вину перед всеми, кто ехал в той маршрутке, но сейчас он не работает, и у нас нет возможности помочь всем сразу», — говорит Лариса Сергеевна.
«В тот вечер во все наши семьи пришла страшная боль. К сожалению, она не уйдёт. Приносим наши извинения и соболезнования всем потерпевшим», — продолжает женщина. Она допускает, что Борис нарушил правила и должен за это ответить.
«Но он не был пьян, он не хотел этого, он не преступник. Такая ситуация на дороге может случиться с каждым. Он сейчас один на один со своей болью, совестью. У него ничего нет, кроме нашей поддержки…» — повторяет женщина.
22 сентября на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Прокуратура области предъявила обвиняемому десять исков на возмещение затрат на лечение пострадавшим.