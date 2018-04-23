Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / На улице Зои Космодемьянской на балконе пятиэтажного дома произошел пожар
Информационный сайт города Гусева

На улице Зои Космодемьянской на балконе пятиэтажного дома произошел пожар

23 апреля 2018, 12:00
На улице Зои Космодемьянской на балконе пятиэтажного дома произошел пожар
22 апреля в 18.08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Зои Космодемьянской в городе Гусеве. В пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире на балконе горела ветошь на площади 1 м. кв.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарной службы.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 9 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар
210 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
На улице Северной произошел пожар в трехэтажном немецком доме
На улице Северной произошел пожар в трехэтажном немецком доме
На улице Балтийской в пятиэтажном доме произошёл пожар
На улице Балтийской в пятиэтажном доме произошёл пожар
На улице Саперной произошёл пожар в пятиэтажном доме
На улице Саперной произошёл пожар в пятиэтажном доме
На улице Красноармейской произошел пожар, в двухкомнатной квартире горел диван
На улице Красноармейской произошел пожар, в двухкомнатной квартире горел диван

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико