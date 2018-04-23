На улице Зои Космодемьянской на балконе пятиэтажного дома произошел пожар

23 апреля 2018, 12:00

22 апреля в 18.08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Зои Космодемьянской в городе Гусеве. В пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире на балконе горела ветошь на площади 1 м. кв.



Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарной службы.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 9 человек и 2 единицы техники.



Пострадавших нет.

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