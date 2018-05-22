Балтийский гарнизонный военный суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения бывшего ефрейтора войсковой части 90151 в Гусеве Калининградской области.
Как сообщил «Русскому Западу» руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту полковник юстиции А. С. Истомин (пресс-релиз), суд пришёл к выводу о правильности предположения следственных органов.
Контрактник Ярослав Скавронский отлучился из своей воинской части 7 июля 2017 года. Он жил у своей матери, потом отдыхал и развлекался. Но что-то позвало его обратно, и 18 октября 2017 года — после трёх месяцев и 10 дней отдыха — он снова появился перед своими боевыми товарищами в части, где начал служить, как и раньше.
Но не тут-то было. За совершённое преступление его привлекли к ответственности, а потом и уволили.
В суде он не стал отпираться, признав вину.
Ефрейтор из Гусева нагулял себе 10 месяцев колонии-поселения
22 мая 2018, 15:43
военные самоволка
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