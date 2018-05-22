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Информационный сайт города Гусева

Ефрейтор из Гусева нагулял себе 10 месяцев колонии-поселения

22 мая 2018, 15:43
Ефрейтор из Гусева нагулял себе 10 месяцев колонии-поселения
Балтийский гарнизонный военный суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения бывшего ефрейтора войсковой части 90151 в Гусеве Калининградской области.

Как сообщил «Русскому Западу» руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту полковник юстиции А. С. Истомин (пресс-релиз), суд пришёл к выводу о правильности предположения следственных органов.

Контрактник Ярослав Скавронский отлучился из своей воинской части 7 июля 2017 года. Он жил у своей матери, потом отдыхал и развлекался. Но что-то позвало его обратно, и 18 октября 2017 года — после трёх месяцев и 10 дней отдыха — он снова появился перед своими боевыми товарищами в части, где начал служить, как и раньше.

Но не тут-то было. За совершённое преступление его привлекли к ответственности, а потом и уволили.

В суде он не стал отпираться, признав вину.
военные самоволка
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Идут в армию, думая что можно будет проболтаться и всё сойдёт. До чего же не дисциплинирована современная молодёжь!!! Разбаловали их совсем.
Сегодня, 15:57   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 2Прохожий
Балтийский гарнизонный военный суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения

Каждый месяц о таких "защитниках" пишут.
Явно очень маленькое наказание за фактическое дезертирство.
Сегодня, 16:49   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
Он жил у своей матери, потом отдыхал и развлекался. Но что-то позвало его обратно....
Не безнадежен...
Сегодня, 18:03   ЦитироватьОтветить0

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