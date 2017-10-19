Разведчик из Гусева скрылся из части на 5,5 месяцев
19 октябрь 2017, 13:32
Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор разведчику миномётной батареи 1 мотострелкового батальона войсковой части 90151 (г. Гусев) рядовому Ивану Крайсвитному.Теги: военные самоволка
Как сообщил «Русскому Запада» в пресс-релизе следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е.В. Лифер, военнослужащий-контрактник признан виновным в самовольном оставлении части и места службы. Его осудили к 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Иван Крайсвитный исчез из войсковой части 21 октября 2016 года и внезапно появился там 22 февраля 2017 года. Отцы-командиры не заметили поначалу, как он снова исчез 27 февраля 2017 года и объявился опять только 17 апреля 2017 года.
Следователи выяснили, что всё это время он жил в посёлке Пригородное.
Узнав, что его ищут, он сам пришёл в военную комендатуру Гусева 17 апреля 2017 года, полностью признав свою вину.
Суд учёл в приговоре его чистосердечное раскаяние то, что к уголовной ответственности его привлекают в первый раз.
Как сообщил «Русскому Запада» в пресс-релизе следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е.В. Лифер, военнослужащий-контрактник признан виновным в самовольном оставлении части и места службы. Его осудили к 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Иван Крайсвитный исчез из войсковой части 21 октября 2016 года и внезапно появился там 22 февраля 2017 года. Отцы-командиры не заметили поначалу, как он снова исчез 27 февраля 2017 года и объявился опять только 17 апреля 2017 года.
Следователи выяснили, что всё это время он жил в посёлке Пригородное.
Узнав, что его ищут, он сам пришёл в военную комендатуру Гусева 17 апреля 2017 года, полностью признав свою вину.
Суд учёл в приговоре его чистосердечное раскаяние то, что к уголовной ответственности его привлекают в первый раз.
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