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Разведчик из Гусева скрылся из части на 5,5 месяцев

19 октябрь 2017, 13:32
Разведчик из Гусева скрылся из части на 5,5 месяцев
Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор разведчику миномётной батареи 1 мотострелкового батальона войсковой части 90151 (г. Гусев) рядовому Ивану Крайсвитному.

Как сообщил «Русскому Запада» в пресс-релизе следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е.В. Лифер, военнослужащий-контрактник признан виновным в самовольном оставлении части и места службы. Его осудили к 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Иван Крайсвитный исчез из войсковой части 21 октября 2016 года и внезапно появился там 22 февраля 2017 года. Отцы-командиры не заметили поначалу, как он снова исчез 27 февраля 2017 года и объявился опять только 17 апреля 2017 года.

Следователи выяснили, что всё это время он жил в посёлке Пригородное.

Узнав, что его ищут, он сам пришёл в военную комендатуру Гусева 17 апреля 2017 года, полностью признав свою вину.

Суд учёл в приговоре его чистосердечное раскаяние то, что к уголовной ответственности его привлекают в первый раз.
Теги: военные самоволка
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