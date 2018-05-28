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Информационный сайт города Гусева

Гусевские наркополицейские изъяли с дачного участка горожанина 75 кустов конопли

28 мая 2018, 10:30
Гусевские наркополицейские изъяли с дачного участка горожанина 75 кустов конопли
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусевский» обнаружили на дачном участке 41-летнего местного жителя незаконно культивируемые 75 кустов конопли. Растения были изъяты.

Результаты экспертизы показали, что изъятые образцы растений являются наркотическим средством марихуаной. Подозреваемый сразу сознался в содеянном. Также мужчина уточнил, что завел делянку исключительно для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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