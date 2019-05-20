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Полицейские изъяли у 58-летней жительницы Гусева килограмм марихуаны

20 мая 2019, 16:41
Полицейские изъяли у 58-летней жительницы Гусева килограмм марихуаны
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусевский» обнаружили по месту жительства 58-летней горожанки части растений, содержащие наркотические средства.

Изъятые части растений были направлены на исследование, и эксперты выяснили, что общая масса каннабиса составила порядка 1 килограмма. По данным полицейских, ранее судимая за грабёж пенсионерка устроила плантацию в овощной теплице с целью дальнейшего сбыта марихуаны.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в крупном размере».

За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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