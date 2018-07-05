При пожаре в поселке Кубановка сгорело 100 листов утеплителя

5 июля 2018, 22:18

5 июля в 17.20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Кубановка Гусевского городского округа. В боксе одноэтажного кирпичного строения размером 20 на 70 метров сгорело 100 листов утеплителя размерами 1,5 на 2 метра.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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