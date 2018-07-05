Стройцентр
/ / / При пожаре в поселке Кубановка сгорело 100 листов утеплителя
Информационный сайт города Гусева

При пожаре в поселке Кубановка сгорело 100 листов утеплителя

5 июля 2018, 22:18
При пожаре в поселке Кубановка сгорело 100 листов утеплителя
5 июля в 17.20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Кубановка Гусевского городского округа. В боксе одноэтажного кирпичного строения размером 20 на 70 метров сгорело 100 листов утеплителя размерами 1,5 на 2 метра.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар Кубановка
141 просмотр
0
Другие новости по теме
В посёлке Калининское произошёл пожар в одноэтажном нежилом здании
В посёлке Калининское произошёл пожар в одноэтажном нежилом здании
В поселке Майское в доме довоенной постройки произошел пожар
В поселке Майское в доме довоенной постройки произошел пожар
29 апреля в поселке Первомайское в деревянном строении произошел пожар
29 апреля в поселке Первомайское в деревянном строении произошел пожар
В поселке Первомайское произошел пожар в нежилом кирпичном здании
В поселке Первомайское произошел пожар в нежилом кирпичном здании

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»