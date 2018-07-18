В Гусеве начальник гауптвахты украл у арестованного рядового почти 48 тыс. рублей. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на пресс-службу Военно-следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.
Инцидент произошел в войсковой части № 90151. Рядового поместили в камеру для дисциплинарно-арестованных. Перед этим он сдал военнослужащим комендатуры банковскую карту, выпущенную на его имя, а также конверт с пин-кодом к ней.
Начальник гауптвахты, зная об этом, забрал банковскую карту себе, а потом дважды, 25 и 26 декабря снял с нее деньги. В общей сложности он обналичил 47,8 тыс. рублей. Деньгами капитан воспользовался по своему усмотрению.
Позже начальнику гауптвахты предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, или тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе предварительного следствия и в суде капитан полностью признался в содеянном, а также возместил рядовому причиненный ущерб. Ввиду этого Калининградский гарнизонный военный суд назначил подсудимому меру судебный штраф в размере 30000 рублей.
В Гусеве начальник гауптвахты украл у арестованного 48 тысяч рублей
18 июля 2018, 13:44
военные Следственный комитет
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