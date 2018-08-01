В Калининградской области осуждён бывший военнослужащий-контрактник за самовольный уход из части. Он оштрафован, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.
Рядовой запаса признан виновным по ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту). Мужчина с 17 июля по 2 августа прошлого года без уважительных причин отсутствовал на службе, находясь у родственников. Потом пришел в часть.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда бывший контрактник оштрафован на 20 тыс. рублей.
Контрактник из Гусева осужден за двухнедельную «самоволку»
1 августа 2018, 17:22
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