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Контрактник из Гусева осужден за двухнедельную «самоволку»

1 августа 2018, 17:22
Контрактник из Гусева осужден за двухнедельную «самоволку»
В Калининградской области осуждён бывший военнослужащий-контрактник за самовольный уход из части. Он оштрафован, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.

Рядовой запаса признан виновным по ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту). Мужчина с 17 июля по 2 августа прошлого года без уважительных причин отсутствовал на службе, находясь у родственников. Потом пришел в часть.

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда бывший контрактник оштрафован на 20 тыс. рублей.
самоволка военные
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Рядовой-контрактник из Гусева осужден за самоволку
Рядовой-контрактник из Гусева осужден за самоволку
Гость Гость
# 1Гость Гость
Набирают всякий сброд...
Не армия, а проходной двор.
Гнать со службы таких надо.
Вчера, 20:24   ЦитироватьОтветить1
Я люблю Гусев
# 2Я люблю Гусев
Цитата: Гость Гость
Набирают всякий сброд...
Не армия, а проходной двор.
Гнать со службы таких надо.

Так, такие и отсеиваются быстро.
Вчера, 23:50   ЦитироватьОтветить0

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