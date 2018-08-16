1 год 6 месяцев колонии-поселения получил военнослужащий, ушедший в самоволку почти на два года. Об этом «Русскому Западу» сообщили в пресс-службе Военного следственного управления Следственного комитета Российской по Балтийскому флоту.
Военнослужащий по контракту войсковой части 90151 в Гусеве рядовой Магомедрасул Магомедов не появлялся в части с 15 июня 2016 года по 10 апреля 2018 года. Все это время контрактник проживал в Калининграде и Зеленоградском районе.
При задержании молодой человек скрыл от правоохранительных органов статус военнослужащего. 10 апреля текущего года он сам явился в военный следственный отдел по Гусевскому гарнизону.
При назначении наказания суд учёл, что Магомедов ранее уже был осужден Нижегородским гарнизонным военным судом за совершение кражи, а самовольное оставление войсковой части совершил в период исполнения ранее назначенного наказания.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Магомедрасулу Магомедову назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием его в колонии поселения, и штрафа в размере 20 тыс. руб.
Полтора года колонии получил рядовой из Гусевской части, ушедший в самоволку почти на два года
16 августа 2018, 15:10
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