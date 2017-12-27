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Контрактник из Гусева получил 8 месяцев колонии за «самоволку»

27 декабрь 2017, 17:13
Контрактник из Гусева получил 8 месяцев колонии за «самоволку»
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда военнослужащий по контракту водитель минометного взвода войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, рядовой Виталий Люфт отправится в колонию-поселение на 8 месяцев за «самоволку». Об этом «Русскому Западу» сообщил Следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е.В. Лифер.

Военнослужащий не появлялся в части с 19 апреля 2016 года по 23 июня 2017 года. Войсковую часть контрактник покинул без уважительных причин – просто решил отдохнуть от службы.

23 июня 2017 года Люфт явился в военный следственный отдел СК России по Калининградскому гарнизону.

При назначении наказания суд учел то, что он чистосердечно раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был.
Теги: военные самоволка
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