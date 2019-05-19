19 мая в 1:42 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в поселке Кубановка Гусевского городского округа. В двухквартирном жилом кирпичном одноэтажном доме довоенной постройки в трехкомнатной квартире выгорело две комнаты на площади 30 м². Также прогорела кровля на площади 20 м².
Сотрудники пожарной охраны успели вынести пропановый баллон и эвакуировали двух человек. Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 9 человек и 3 единиц техники.
В посёлке Кубановка произошёл пожар в жилом доме
19 мая 2019, 11:51
пожар Кубановка
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