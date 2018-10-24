Владелец магазина игрушек в Гусеве оштрафован за продажу контрафактных DVD и CD дисков

24 октября 2018, 12:34

В июле 2018 года генеральный директор одного из магазинов игрушек в городе Гусеве организовал розничную продажу DVD и СD дисков с аудиовизуальной продукцией, которые в соответствии с заключением эксперта являются нелегальной (контрафактной) продукцией.



Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, как продажа экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.



Постановлением Гусевского городского суда гендиректор был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией контрафактной продукции.



Постановление не вступило в законную силу.

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