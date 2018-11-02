2 ноября в 01.43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Кубановка Гусевского городского округа. В двух рядом стоящих одноэтажных деревянных хозяйственных постройках, размерами 10×30м, выгорела кровля на площади 70 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 9 человек и 3 единиц техники.
Пострадавших нет.
В посёлке Кубановка сгорела кровля хозяйственных построек
2 ноября 2018, 11:22
пожар Кубановка
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