Гусевские полицейские предотвратили попытку кражи с городского рынка

8 ноября 2018, 17:06

В вечернее время в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» от охраны городского рынка поступило сообщение о незаконном проникновении в один из павильонов по продаже одежды. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.



Прибывшие полицейские с поличным задержали на месте преступления 17-летнего жителя Нестеровского района. При нём уже находились похищенные куртки. Стражи порядка установили, что злоумышленник проник в торговую точку, сломав рольставни. На шум прибыл охранник и, обнаружив следы проникновения, вызвал полицию.



В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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