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В Гусеве мужчине сломали челюсть после корпоратива

18 января 2019, 11:48
В Гусеве мужчине сломали челюсть после корпоратива
В МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из областной больницы, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина с переломом челюсти. Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личность пострадавшего, а также обстоятельства получения травм.

Как выяснили полицейские, 45-летний местный житель в ночное время после окончания вечера отдыха выходил из помещения дома культуры, когда его прижали дверью. Мужчина подошел к группе молодых людей и в грубой форме стал выяснять, кто из них зажал его в дверном проеме. В ходе словесного конфликта, 27-летний житель Гусевского района ударил потерпевшего по лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до трёх лет.
избиение
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
👍👍👍👍 пейте больше.
19 января 2019 08:15   ЦитироватьОтветить2

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