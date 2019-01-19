В Гусеве мужчине сломали челюсть после корпоратива

18 января 2019, 11:48

В МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из областной больницы, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина с переломом челюсти. Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личность пострадавшего, а также обстоятельства получения травм.



Как выяснили полицейские, 45-летний местный житель в ночное время после окончания вечера отдыха выходил из помещения дома культуры, когда его прижали дверью. Мужчина подошел к группе молодых людей и в грубой форме стал выяснять, кто из них зажал его в дверном проеме. В ходе словесного конфликта, 27-летний житель Гусевского района ударил потерпевшего по лицу.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до трёх лет.

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