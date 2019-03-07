Бывший военнослужащий из Гусева получил условный срок за прогулы

7 марта 2019, 18:51

В Калининградской области осуждён бывший военнослужащий по контракту за неявку в срок без уважительных причин.



Собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему по контракту войсковой части 90151 рядовому запаса Алексею Короткевичу.



А именно: за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенная военнослужащим, проходящим военную службу по контракту).



В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Короткевич, желая временно уклониться от прохождения военной службы, с 29 октября по 10 декабря 2016 года совершил неявку в срок без уважительных причин на службу. В период незаконного нахождения вне места службы Короткевич проводил время по своему усмотрению, проживая по адресу регистрации в поселке Бабушкино. В правоохранительные органы и органы военного управления он не обращался, о себе не заявлял. 10 декабря 2016 г. Короткевич добровольно явился в войсковую часть 90151 и заявил о себе.



При назначении наказания суд учёл, что Короткевич раскаялся в содеянном, полностью признал свою вину, ранее ни в чем предосудительном замечен не был.



Учитывая изложенное, приговором гарнизонного военного суда в Калининграде Алексею Короткевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год.

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