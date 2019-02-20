В Гусевском гарнизоне старший лейтенант Юрий Муртазин обвинил подчинённого ему сержанта в хищении дизтоплива и набросился на него с кулаками. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ВСУ СК Российской Федерации по Балтфлоту.
Следствие установило, что Муртазин в июле 2018 года потребовал от сержанта признания, что тот причастен к краже солярки. Однако военнослужащий отрицал свою вину. Тогда офицер в присутствии сослуживцев ударил подчинённого кулаком в грудь, затем повалил его на землю и стал избивать ногами. Потерпевшему были нанесены травмы, не причинившие вреда здоровью.
Офицер предстал перед судом, его вина была доказана. Суд учёл, что Муртазин привлекается к уголовной ответственности впервые, является ветераном боевых действий и положительно характеризуется по месту службы. Лейтенанту назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.
В Гусеве лейтенант избил сержанта, заподозрив в краже дизтоплива
20 февраля 2019, 19:45
военные избиение
254 просмотра | 1 комментарий
Другие новости по теме