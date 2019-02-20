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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве лейтенант избил сержанта, заподозрив в краже дизтоплива

20 февраля 2019, 19:45
В Гусеве лейтенант избил сержанта, заподозрив в краже дизтоплива
В Гусевском гарнизоне старший лейтенант Юрий Муртазин обвинил подчинённого ему сержанта в хищении дизтоплива и набросился на него с кулаками. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ВСУ СК Российской Федерации по Балтфлоту.

Следствие установило, что Муртазин в июле 2018 года потребовал от сержанта признания, что тот причастен к краже солярки. Однако военнослужащий отрицал свою вину. Тогда офицер в присутствии сослуживцев ударил подчинённого кулаком в грудь, затем повалил его на землю и стал избивать ногами. Потерпевшему были нанесены травмы, не причинившие вреда здоровью.

Офицер предстал перед судом, его вина была доказана. Суд учёл, что Муртазин привлекается к уголовной ответственности впервые, является ветераном боевых действий и положительно характеризуется по месту службы. Лейтенанту назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.
военные избиение
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Прохожий
# 1Прохожий
Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, - били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю.
А.Куприн. 1905г.

Прошло уже более ста лет, а нравы в армии не меняются.
А чему ещё удивляться, когда теперь пишут, что потерпевшему были нанесены травмы, не причинившие вреда здоровью.
Да и суд выходит считает, что ветеранам боевых действий и тем более положительно характеризуемых по месту службы, вполне можно лупить подчинённых. Только откупись, заплатив государству свою месячную зарплату и можешь измываться в своё удовольствие.
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить3

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