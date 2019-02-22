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За кражу смартфона бывший военнослужащий из Гусева отделался небольшим штрафом

22 февраля 2019, 17:47
За кражу смартфона бывший военнослужащий из Гусева отделался небольшим штрафом
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил к судебному штрафу в 10 000 рублей бывшего рядового войсковой части 90151 Айбулата Сагиева за кражу смартфона.

Как сообщает информационное агентство «Русский Запад», суд не стал привлекать экс-военнослужащего к уголовной ответственности, ограничившись «мерой уголовно-правового характера».

По версии следствия, подтверждённой в суде, Сагиев был дежурным по роте 21 октября 2017 года, когда заметил, что без присмотра остался чей-то (но не его) смартфон Meizu M5 °C. Улучив момент, когда он оказался вне поля чьего-либо зрения, Айбулат Сагиев стащил смартфон.

Правда, военные следователи в Гусевском гарнизоне смогли вывести его на чистую воду. Ущерб от его действий составил 8 000 рублей.

В суде бывший рядовой раскаялся, возместил ущерб. Суд учёл, что раньше его не привлекали к уголовной ответственности.
военные кража
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