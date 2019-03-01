/ / / Очевидцы рассказали о последних часах 15-летней школьницы из Гусева

При выписке из детской областной больницы 15-летняя Ангелина Разинькова была в критическом состоянии и нуждалась в реанимации. «Клопс» разыскал очевидцев, которые рассказали о последних часах жизни ребёнка.
Медсестра: «Девочке требовалась реанимация»
По словам медсестры детской областной больницы, знавшей о состоянии Ангелины, многие её коллеги были шокированы, узнав, что 15-летнюю пациентку выписывают.
«Девочка была настолько слаба, что даже не могла пошевелить руками и ногами. У неё заваливалась голова, тело обмякло. На тот момент ей требовалась реанимация. Геля всё время повторяла: „Помогите, помогите, что со мной?“», — рассказала «Клопс» сотрудница ДОБ.
Девушка переживает из-за смерти Ангелины и начинает плакать, когда вспоминает её: «Красивая, скромная, хорошая девочка. Очень жалко…».
Случайный свидетель: «К ней никто не подошёл»
Калининградец Иван в тот день устраивал в психиатрическую больницу своего родственника и оказался на Невского в одно время с Оксаной и Ангелиной. Он говорит, что мама девочки положила дочь на стулья в коридоре, а сама бегала по кабинетам.
«Я сидел напротив Ангелины около часа и наблюдал за происходящим. Даже мне было понятно, что ребёнок в критическом состоянии. Она была вся белая и почти не подавала признаков жизни. Пару раз приоткрыла глаза, с большим трудом. Мимо неё спокойно ходили медработники, видели девочку, но никто не подошёл, чтобы помочь. Потом мама дала ей воды, та с трудом глотнула. Когда стала сажать дочь в инвалидную коляску, упала вместе с ней, я помог им подняться. Она сказала, что повезёт дочь на такси в Прибрежку», — рассказал Иван.
По словам мужчины, их родственника также направили в Прибрежный. Когда они добрались туда через час, узнали, что девочка умерла.
Врач: «Сволочи, загубили ребенка»
«Нас пригласили в приёмный покой с другого входа. Там была суета. Девочка лежала на диване, рядом сидела мама, держала её за руку. Сотрудница больницы начала нас оформлять, и тут у неё зазвонил телефон. Медсестра кому-то говорила, что не может стереть какие-то шифры. Потом отложила трубку и достала из ящика документы, на них было написано имя Ангелины. „У неё давление 36“, — сообщила она по телефону. Затем в кабинет зашёл врач», — рассказал Иван.
По словам мужчины, доктору позвонили из полиции: медик обращался к кому-то «майор», держал перед собой выписку из истории болезни и разводил руками: мол, не понимаю зачем ребёнка направили к нам.
«Потом я у доктора спросил, как так получилось, что девочка была в стольких больницах и умерла у вас. Он ответил, что её не должны были выписывать из детской областной больницы и добавил: „Сволочи, загубили ребенка“…» — рассказал Иван.
О смерти 15-летней девочки в психиатрической больнице № 2 стало известно 21 февраля. По предварительным данным, медики ДОБ заподозрили у школьницы психические отклонения и направили её в медучреждение в Прибрежном. В день поступления девочка скончалась. О том, что пришлось пережить в последние дни девочке и её маме, читайте здесь.
Очевидцы рассказали о последних часах 15-летней школьницы из Гусева
1 марта 2019, 20:21
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