Изначально врачи поставили девочке диагноз «тяжелая депрессия». Родители говорят, что ребенок начал угасать, потом нарушилось зрение, слух и в итоге отказали ноги. Ее госпитализировали в детскую областную больницу, откуда отправили на лечение в психиатрическую клинику. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности, — говорится в репортаже НТВ.
Оксана Мартиновская, мама девочки: «Куда мы вообще едем, какая психиатрическая? Мне казалось, что я сама сошла с ума. Они стояли, вызвали консилиум, даже ребенка не послушали, ни давление, ни вообще ничего. Вот она сидит, полумертвая. „Сейчас мы подумаем, посовещаемся, может, мы вас вообще домой лечиться отправим“».
Не смутил медиков даже пульс 157 ударов в минуту. Они настаивали, что происходящее с ребенком — не их профиль, а следствие тяжелой депрессии. Через 4 часа Ангелина была в агонии. Медики требовали у мамы не паниковать.
Оксана Мартиновская: «Лицо у нее стало желтым, зрачки дико расширились, я на нее смотрю, я поняла, что ей совсем плохо, что она начала умирать. Я стала орать дико, тогда они только все сбежались. А так не обращали внимания».
Ангелина умерла прямо в кабинете врача. Позже медики установили причину, и к психиатрии она отношения не имеет. По словам специалистов, такие критические проблемы с сердцем нельзя списывать на депрессию. Связать все диагнозы, факты и обстоятельства теперь предстоит не только медицинским экспертам, но и следователям.
Репортаж НТВ о смерти школьницы из Гусева
4 марта 2019, 15:45
597 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме