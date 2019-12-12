В Гусеве полицейские выявили факт незаконного хранения тротила у местного жителя 12 декабря 2019, 19:54

Оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» была получена информация, что 48-летний местный житель хранит у себя дома взрывчатые вещества.



Полицейские провели обыск по месту жительства мужчины и обнаружили у него 42 грамма взрывчатки. В результате проведенной баллистической экспертизы, выяснилось, что у мужчины хранился тротил. Как пояснил подозреваемый сотрудникам полиции, взрывчатые вещества он получил из найденных им в лесу боевых снарядов времен Великой Отечественной войны.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.