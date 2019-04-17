Жителю Гусева грозит тюремный срок за удар жены в лицо

17 апреля 2019, 17:42

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась с заявлением 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что супруг в ходе бытового конфликта нанёс ей удар в область лица керамической кружкой. Заявительнице пришлось обратиться в медицинское учреждение.



После полученного сообщения на указанный адрес выехали сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что к преступлению причастен 44-летний муж заявительницы, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина не стал отпираться и сознался в содеянном.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкции которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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