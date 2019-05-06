Жителю Гусева грозит тюремный срок за мошенничество через интернет

6 мая 2019, 13:29

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установили и задержали подозреваемого в серии мошенничеств, совершённых дистанционным способом.



Ранее в правоохранительные органы поступили сообщения о том, что жители некоторых регионов пострадали от действий мошенников. Все потерпевшие рассказали, что нашли на популярном сайте объявление о продаже компьютерных комплектующих по низким ценам. Связавшись с продавцом, граждане переводили на указанную банковскую карту денежные средства.



Так, под предлогом покупки двух видеокарт житель Уссурийска перевёл на счёт злоумышленника свыше 22 000 рублей, а житель Петропавловска-Камчатского — более 15 000 рублей. На данный момент полицейским известно о шести пострадавших от противоправной деятельности гусевчанина.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что все потерпевшие переводили деньги на банковский счёт нигде не работающего 23-летнего местного жителя, ранее судимого. Выяснилось, что молодой человек размещал на сайте объявления о продаже комплектующих для ПК, хотя на самом деле указанных им товаров у него не было. С покупателей он требовал предоплату, после получения которой переставал выходить с ними на связь.



Также было установлено, что в целях конспирации подозреваемый размещал объявления от имени знакомого мужчины, ведущего асоциальный образ жизни. На его же банковскую карту поступали деньги потерпевших, которые злоумышленник далее переводил на собственный счёт.



В настоящее время полицейские проверяют информацию о причастности подозреваемого к аналогичным фактам дистанционных мошенничеств.



По факту мошенничества в отношении жителя Гусева возбуждены уголовные дела. Максимальный срок, предусмотренный статьёй 159 УК РФ — 5 лет лишения свободы.

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