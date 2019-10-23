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Житель Гусева задержан по подозрению в совершении серии интернет-мошенничеств

23 октября 2019, 15:10
Житель Гусева задержан по подозрению в совершении серии интернет-мошенничеств
Следственными органами МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении 32-летнего местного жителя. Ему вменяется причастность к трём фактам мошеннических действий.

В основном, во всех случаях схема совершения преступных деяний была схожа. Мужчина размещал на популярном интернет-сайте объявление о продаже компьютерных комплектующих. Жителям Симферополя и Хакасии, которые откликнулись на предложение, фигурант предложил перечислить предоплату. Не убедившись в надёжности продавца, один потерпевший перечислил свыше 10 000 рублей, второй заявитель необдуманно расстался с суммой в размере 4 000 рублей. В свою очередь, подозреваемый отправил заказчикам посылки, открыв которые, они обнаружили внутри пакеты с мукой. После чего потерпевшие обнаружили, что объявление с сайта удалено, а продавец перестал выходить на связь.

Ещё один противоправный эпизод, к которому причастен злоумышленник, расследуется органами дознания МО МВД России «Гусевский». Подозреваемый под предлогом продажи натуралистичной куклы, похожей на ребёнка, уговорил жительницу Волгоградской области перевести ему на банковскую карту 4 000 рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Расследование уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается.
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