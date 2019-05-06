Благодаря вмешательству Гусевской прокуратуры погашена задолженность по муниципальному контракту

6 мая 2019, 13:46

Гусевской городской прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным контрактам, выявлен факт задолженности МОУ «Калининская СОШ» по муниципальному контракту на оказание услуг на сумму более 106 тысяч рублей перед субъектом малого предпринимательства.



Заявки на финансирование субсидий работниками МОУ «Калининская СОШ» в администрацию МО «Гусевский городской округ» направлены своевременно, однако оплата в срок не произведена.



В связи с чем, в адрес главы администрации МО «Гусевский городской округ» направлено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, должностное лицо виновное в нарушении законодательства в сфере защиты субъектов предпринимательской деятельности привлечено к дисциплинарной ответственности.

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