Стройцентр Стройцентр
/ / / Благодаря вмешательству Гусевской прокуратуры погашена задолженность по муниципальному контракту
Информационный сайт города Гусева

Благодаря вмешательству Гусевской прокуратуры погашена задолженность по муниципальному контракту

6 мая 2019, 13:46
Благодаря вмешательству Гусевской прокуратуры погашена задолженность по муниципальному контракту
Гусевской городской прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным контрактам, выявлен факт задолженности МОУ «Калининская СОШ» по муниципальному контракту на оказание услуг на сумму более 106 тысяч рублей перед субъектом малого предпринимательства.

Заявки на финансирование субсидий работниками МОУ «Калининская СОШ» в администрацию МО «Гусевский городской округ» направлены своевременно, однако оплата в срок не произведена.

В связи с чем, в адрес главы администрации МО «Гусевский городской округ» направлено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, должностное лицо виновное в нарушении законодательства в сфере защиты субъектов предпринимательской деятельности привлечено к дисциплинарной ответственности.
прокуратура
202 просмотра   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевский суд обязал обанкротившуюся организацию выплатить бывшему рабочему более полумиллиона рублей
Гусевский суд обязал обанкротившуюся организацию выплатить бывшему рабочему более полумиллиона рублей
Работник предприятия в суде оспорил приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности
Работник предприятия в суде оспорил приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности
Гусевская прокуратура выявила нарушения сноса деревьев на территории строящейся школы на 1000 мест
Гусевская прокуратура выявила нарушения сноса деревьев на территории строящейся школы на 1000 мест
В Гусеве с работника фирмы противозаконно не взыскивали алименты
В Гусеве с работника фирмы противозаконно не взыскивали алименты
Н
# 1Неон
А виновным оказался завхоз?
Сегодня, 15:38   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров