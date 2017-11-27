Работник предприятия в суде оспорил приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности

27 ноябрь 2017, 12:47

В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском к организации об отмене приказа о привлечении его к дисциплинарной и материальной ответственности, а также взыскании компенсации морального вреда.



Истец полагал, что приказ о привлечении его к дисциплинарной и материальной ответственности является незаконным, поскольку проступка, влекущего дисциплинарную ответственность, он не совершал, в связи с чем, действиями работодателя ему причинены моральные, нравственные страдания.



В судебном заседании установлено, что истец работает водителем. На основании приказа работодателя, он был привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности за утрату путевого листа автомобиля и недостачу топлива в размере 59 литров.



Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что ответчик не представил каких-либо объективных доказательств того, что в случившемся виноват именно истец.



Материалы служебного расследования содержат сведения о том, что утрата данного путевого листа произошла не по вине истца.



Также не установлена вина истца в недостаче топлива, поскольку комиссионное снятие остатков топлива в автомобиле, по результатам которого была установлена его недостача, было произведено более чем через 3 месяца после того, как автомобиль выбыл из эксплуатации истца.



В указанный период к автомобилю имелся доступ посторонних лиц. Кроме того, данные об остатке топлива, указанные в путевом листе и количество недостачи топлива, установленное при снятии остатков, не совпадают. При этом не была установлена причина недостачи топлива.



Гусевский городской суд признал приказ о привлечении истца к дисциплинарной и материальной ответственности незаконным и отменил его. Кроме того, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей.



Решение суда в законную силу не вступило.

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