В Гусеве «Фольксваген» столкнулся с мопедом, а «БМВ» сбил семилетнего пешехода

14 мая 2019, 10:36

13 мая на территории Гусевского городского округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили телесные повреждения, в том числе один несовершеннолетний.



В 8 часов 40 минут по улице Советской в сторону улицы Лесной двигался автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 63-летнего водителя, который неверно выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди мопедом марки «Альфа» под управлением 65-летнего водителя. В результате ДТП водитель мопеда марки «Альфа» получил телесные повреждения.



В 8 часов 50 минут по улице Правобережной двигался автомобиль марки «БМВ» под управлением 36-летнего водителя, который совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП 7-летний пешеход получил телесные повреждения.

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