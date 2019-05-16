В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 67-летний житель одного из посёлков и сообщил, что ему угрожал убийством односельчанин.
Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили, что во дворе одного из домов в посёлке Красногорское произошёл конфликт между супругами, проживающими по соседству с потерпевшим. Пенсионер вмешался в семейную ссору, выступив на стороне женщины. После чего её муж схватил хозяйственную косу и начал высказывать угрозы убийством в адрес защитника, при этом он размахивал орудием труда, метя попасть соседу по ногам.
Угрозы в свой адрес пожилой мужчина воспринял реально и обратился за помощью в полицию.
По данному факту в отношении 34-летнего местного жителя, уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Житель Гусевского района угрожал отрубить ноги соседу
16 мая 2019, 10:01
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