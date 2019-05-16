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Информационный сайт города Гусева

Житель Гусевского района угрожал отрубить ноги соседу

16 мая 2019, 10:01
Житель Гусевского района угрожал отрубить ноги соседу
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 67-летний житель одного из посёлков и сообщил, что ему угрожал убийством односельчанин.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили, что во дворе одного из домов в посёлке Красногорское произошёл конфликт между супругами, проживающими по соседству с потерпевшим. Пенсионер вмешался в семейную ссору, выступив на стороне женщины. После чего её муж схватил хозяйственную косу и начал высказывать угрозы убийством в адрес защитника, при этом он размахивал орудием труда, метя попасть соседу по ногам.

Угрозы в свой адрес пожилой мужчина воспринял реально и обратился за помощью в полицию.

По данному факту в отношении 34-летнего местного жителя, уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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