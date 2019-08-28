В отношении жителя Гусева возбуждено уголовное дело из-за угрозы убийством брату 28 августа 2019, 13:32

В полицию поступило сообщение от жителей Гусева, которые рассказали, что на одной из улиц города дерутся двое мужчин. Прибывшие на место происшествия стражи порядка разняли горожан.



По предварительным данным полиции, конфликт между братьями произошел после распития алкоголя. В ходе которой 36-летний младший брат схватил металлическую кочергу и угрожал убийством старшему. Для разбирательства участники инцидента были доставлены в отдел полиции. 39-летний потерпевший обратился с заявлением к полицейским.



На основании собранных материалов в отношении злоумышленника дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.