Житель Гусевского округа угрожал убийством знакомой из-за ревности 16 сентября 2019, 16:56

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась 36-летняя жительница одного из поселков Гусевского района. Женщина рассказал стражам порядка, что в ее адрес поступают угрозы убийством.



Участковые уполномоченные полиции начали проверку по данному заявлению. Незамедлительно прибыв на место происшествия стражи порядка установили, что в квартире заявительницы находится ее 37-летний приятель, у которого при себе имеется пневматическая винтовка. Как пояснила заявительница мужчина целился указанным оружием в нее и высказывал угрозы физической расправы. Выяснилось, что причиной такого поведения послужила ревность. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника винтовку, которая оказалась не заряженной.



Дознаватели возбудили в отношении ранее судимого сельчанина уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок 2 года.