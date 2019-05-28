Житель Гусева оштрафован на 40 тысяч рублей за угон автомобиля с территории войсковой части

28 мая 2019, 18:58

Ночью 11 декабря 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо огороженной территории войсковой части в городе Гусеве, увидел припаркованный на вышеуказанной территории служебный автомобиль марки УАЗ, который решил угнать, чтобы добраться до дома.



Реализуя задуманное, молодой человек через ворота зашел на территорию части и, убедившись, что возле автомобиля никого нет, открыл одну часть ворот, после чего через незапертую водительскую дверь проник в салон автомобиля, оставленными в замке ключами завел двигатель и направился к выезду, однако был задержан на месте преступления военнослужащими войсковой части.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался.



Исследовав доказательства по делу, суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления.



Приговором Гусевского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

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