В Гусеве осудили рецидивиста за угрозу убийством и мошенничество 18 февраля 2020, 22:04

Вечером 7 апреля 2019 года в квартире по ул. Железнодорожной в городе Гусеве подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес потерпевшей удары кулаками по лицу и телу, после чего повалил женщину на пол, стал душить, угрожая при этом убийством.



Через неделю в той же квартире обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством своему знакомому, при этом нанес мужчине один удар кулаком по голове, после чего повалил его на пол, стал душить и нанес удары по телу потерпевшего.



Кроме того, 13 июля 2019 года на ул. Почтовой в городе Гусеве обвиняемый попросил у знакомого прокатиться на велосипеде, пообещав сразу же вернуть его. Однако уехал на нем в неизвестном направлении, не вернув владельцу.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений полностью отрицал, пояснил, что к избиению потерпевших не имеет никакого отношения, утверждал, что потерпевший дал ему велосипед прокатиться, а потом сам его не забрал.



На основе представленных доказательств, суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 119 УК РФ (2 эпизода) как угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться этой угрозы; по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес наличие на иждивении малолетних детей.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив, ранее мужчина судим за аналогичные преступления.



Приговором Гусевского городского суда мужчина признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.