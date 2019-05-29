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Перед судом предстанет бывший руководитель МУП «Управление ЖКХ» за смерть человека во время строительных работ

29 мая 2019, 11:08
Перед судом предстанет бывший руководитель МУП «Управление ЖКХ» за смерть человека во время строительных работ
Гусевской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя МУП «Управление ЖКХ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в один из дней сентября 2017 года, М., являясь в то время директором МУП «Управление ЖКХ», в должностные обязанности которого входило обеспечение соблюдения работниками предприятия требований безопасности и охраны труда при выполнении строительных и иных работ, неправомерно допустил бригаду работников к выполнению работ по ремонту черепичной кровли на фасаде одного из жилых домов г. Гусева, относящихся к работам повышенной опасности, с использованием автогидроподъемника, не обеспечив при этом безопасность и условия труда работников данной бригады, в том числе не уведомил эксплуатирующую организацию о производстве работ с использованием автовышки в охранной зоне линий электропередач, не обеспечил отключение ЛЭП в зоне производства работ, не организовал обучение приемам выполнения работ лицу, управляющему автовышкой, в результате чего, при выполнении работ один из работников, находящийся в автовышке, получил удар техническим электричеством (током) от которого скончался на месте происшествия.

27.05.2019 уголовное дело направлено прокурором в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.
суд ЖКХ
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