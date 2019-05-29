Перед судом предстанет бывший руководитель МУП «Управление ЖКХ» за смерть человека во время строительных работ

29 мая 2019, 11:08

Гусевской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя МУП «Управление ЖКХ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По версии следствия, в один из дней сентября 2017 года, М., являясь в то время директором МУП «Управление ЖКХ», в должностные обязанности которого входило обеспечение соблюдения работниками предприятия требований безопасности и охраны труда при выполнении строительных и иных работ, неправомерно допустил бригаду работников к выполнению работ по ремонту черепичной кровли на фасаде одного из жилых домов г. Гусева, относящихся к работам повышенной опасности, с использованием автогидроподъемника, не обеспечив при этом безопасность и условия труда работников данной бригады, в том числе не уведомил эксплуатирующую организацию о производстве работ с использованием автовышки в охранной зоне линий электропередач, не обеспечил отключение ЛЭП в зоне производства работ, не организовал обучение приемам выполнения работ лицу, управляющему автовышкой, в результате чего, при выполнении работ один из работников, находящийся в автовышке, получил удар техническим электричеством (током) от которого скончался на месте происшествия.



27.05.2019 уголовное дело направлено прокурором в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.

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