В Гусеве по факту гибели рабочего муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело

10 октябрь 2017, 13:47

Черняховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Из материалов уголовного дела следует, что 7 сентября текущего года рабочие одного из муниципальных унитарных предприятий Гусева производили ремонтные работы черепичной кровли одного из жилых домов по улице Луговой в городе Гусеве. Для ремонта крыши была задействована автовышка, в ходе маневрирования которой, водитель допустил касание стрелы автовышки с проводом электропередачи. В результате, 51-летний рабочий, находившийся в люльке автовышки, оказавшейся под напряжением, получил электротравму и погиб на месте происшествия.



В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, в том числе техническая, по завершению производства которых будет сделан вывод о степени виновности должностных лиц предприятия в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.

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