Стройцентр
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В Гусеве по факту гибели рабочего муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело

10 октябрь 2017, 13:47
В Гусеве по факту гибели рабочего муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело
Черняховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Из материалов уголовного дела следует, что 7 сентября текущего года рабочие одного из муниципальных унитарных предприятий Гусева производили ремонтные работы черепичной кровли одного из жилых домов по улице Луговой в городе Гусеве. Для ремонта крыши была задействована автовышка, в ходе маневрирования которой, водитель допустил касание стрелы автовышки с проводом электропередачи. В результате, 51-летний рабочий, находившийся в люльке автовышки, оказавшейся под напряжением, получил электротравму и погиб на месте происшествия.

В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, в том числе техническая, по завершению производства которых будет сделан вывод о степени виновности должностных лиц предприятия в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.
Теги: Следственный комитет
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