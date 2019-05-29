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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве 18-летний студент избил мужчину за отказ дать закурить

29 мая 2019, 20:21
В Гусеве 18-летний студент избил мужчину за отказ дать закурить
21 мая компания молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла на берег реки Писса в районе комбикормового завода. Один из них попросил у отдыхавшего по соседству мужчины закурить. Получив отказ, злоумышленник набросился на оппонента и нанёс более 10 ударов руками и ногами в область головы 47-летнего гражданина. Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу с множественными переломами лицевых костей, ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой, которые расцениваются как телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасного для жизни человека.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, просмотрели записи с камер «Безопасного города». Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний учащийся колледжа, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.
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