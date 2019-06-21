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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве полицейские задержали горожанина, жестоко избившего местного жителя на берегу реки

21 июня 2019, 12:31
В Гусеве полицейские задержали горожанина, жестоко избившего местного жителя на берегу реки
Оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний местный житель, избивший мужчину на берегу реки «Писса».

По данным полиции злоумышленник, проходя по берегу реки, попросил сигарету у отдыхающего мужчины, однако получил отказ в грубой форме. В ходе конфликта подозреваемый стал избивать 48-летнего горожанина. Повалив его на землю, 18-летний житель наносил удары ногами и руками по голове потерпевшего. После того как мужчина потерял сознание злоумышленник скрылся. Пострадавшего обнаружили проходящие граждане и вызвали скорую помощь. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение с черепно-мозговыми травмами, переломами лицевых костей, и грудной клетки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
избиение
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Г
# 1Гость Елена
Мразь...
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40
М
# 2Молчанов
Опездол малолетний
Сегодня, 13:27   ЦитироватьОтветить
30
Е
# 3ЕвГен
Хорошо,что 18 есть - точно хоть срок получит!
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить
00

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