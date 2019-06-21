В Гусеве полицейские задержали горожанина, жестоко избившего местного жителя на берегу реки

21 июня 2019, 12:31

Оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний местный житель, избивший мужчину на берегу реки «Писса».



По данным полиции злоумышленник, проходя по берегу реки, попросил сигарету у отдыхающего мужчины, однако получил отказ в грубой форме. В ходе конфликта подозреваемый стал избивать 48-летнего горожанина. Повалив его на землю, 18-летний житель наносил удары ногами и руками по голове потерпевшего. После того как мужчина потерял сознание злоумышленник скрылся. Пострадавшего обнаружили проходящие граждане и вызвали скорую помощь. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение с черепно-мозговыми травмами, переломами лицевых костей, и грудной клетки.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

169 просмотров | 3 комментария